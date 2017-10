Milićević: Hrvatska ne želi da prihvati pruženu ruku Srbije

Milićević u pisanoj izjavi podseća da je JNA bila zvanična vojska zajedničke jugoslovenske države u kojoj su oficiri i vojnici bili predstavnici svih naroda i narodnosti a ne okupaciona vojna sila. "Za Srbiju i SPS, major Tepić je narodni heroj, on je junak koji je dao zakletvu da će braniti Jugoslaviju i on je to činio ne žaleći život, do smrti. Žrtvovao se svesno, da bi spasao civile, zajedno sa mladim vojnikom Stojadinom Mirkovićem, koji...