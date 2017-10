Preminuo Desimir Jevtić

Večeras je u Beogradu u 79. godini preminuo bivši predsednik Vlade Srbije Desimir Jevtić. Jevtić je rođen 1938. godine u Kruševcu. Diplomirao je 1962. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je i doktorirao tehničke nauke. Od 1978. do 1981. godine bio je profesor Mašinskog fakulteta u Kraljevu, a od 1981. do 1986. generalni direktor preduzeća „14. oktobar“ u Kruševcu. Od 6. maja 1986. do 5. decembra 1989. godine Jevtić je...