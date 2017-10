Babić: Intenzivni radovi kroz Grdeličku klisuru

On je rekao da je gradilište Koridora 10 kroz Grdeličku klisuru "trenutno najzahtevnije u Evropi" i da se očekuje da, kao što je predviđeno, u toku sledeće godine auto-put bude pušten u saobraćaj. "Radi se intenzivno na svih 26,3 kilometara kroz Grdeličku klisuru, u gotovo svim vremenskim uslovima, skoro 24 časa, ako je to tehnološki moguće", rekao je on a saopštilo Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture. Babić je s...