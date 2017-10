Oblačno s kišom, hladno i vetrovito

Na planinama sneg uz formiranje snežnog pokrivača. U većini mesta očekuje se od 20 do 40 mm kiše, lokalno i preko 60 mm. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, pre podne na severu i zapadu, a na planinama tokom većeg dela dana i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od pet do osam stepeni, najviša dnevna od sedam do 12 stepeni. U Beogradu oblačno sa kišom, hladno i vetrovito. Posle podne slabljenje padavina. Vetar umeren i...