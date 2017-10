Pućdemon u Belgiji, potvrdio njegov advokat

Belgijski advokat Pol Bekert rekao je da se smenjeni katalonski lider Karles Pućdemon nalazi u Belgiji i da je njegov klijent. "Mogu da potvrdim da me je Karles Pućdemon imenovao pravnim zastupnikom i da je trenutno u Belgiji", rekao je on putem telefona. "Ja sam njegov advokat u slučaju da mu to zatreba. U ovom trenutku nema posebnih dokumenata koje pripremam za njega", istakao je belgijski advokat. Pućdemonova stranka je danas objavila kako...