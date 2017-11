Vučić: Odluka o izborima u subotu

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će odluka o eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima biti poznata već u sledeću subotu, kada će biti održane sednice Predsedništva i Glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) na čijem je čelu."Odluku o izborima saznaćete brzo, već u sledeću subotu, kada će biti održane sednice Predsedništva i Glavnog odbora SNS. To će biti dan kada će biti doneta konačna odluka o tom pitanju. Svestan sam da smo vrlo blizu poraza na gradskim izborima (u Beogradu). To ne znači da nisam zadovoljan rezultatima našeg rada i da se nećemo boriti da na izborima postignemo što bolji rezultat", rekao je Vučić u intervjuu za Alo od nedelje, a čije je izvode list objavio na svom sajtu.Upitan da li Srbija, koja se našla u procepu između velikih sila i njihovih interesa, može da se zaštiti, on je rekao da ljudi u Srbiji moraju da znaju da atmosfera u kojoj se vode spoljna i unutrašnja politika nije nimalo laka i prosta."Dakle, velike sile i njihovi predstavnici štite svoje, a ne naše interese, i molim ljude u Srbiji da to razumeju. Mi sa svima moramo da imamo dobre odnose, jer smo suviše mali, ali moramo da ukažemo na dvostruke aršine. Svejedno, moramo da održavamo dobre odnose sa njima, jer bismo nestali ako to ne bismo činili", naveo je predsednik Srbije.On je ponovio da je za Srbiju, narod i zemlju najvažnije očuvanje slobode i nezavisnosti."Ukoliko nam drugi budu odlučivali o svemu, kao što imate primere u nekim okolnim zemljama, i ko će da bude tužilac i ko će da bude sudija, i ko će da bude u nekoj od agencija, i da nezavisna tela budu samo njihova, a da svi oni budu nezavisni od našeg naroda, a zavisni od njih, onda to nema nikakvog smisla", naveo je Vučić.Istakao je da treba graditi nezavisne institucije, ali koliko nezavisne od Vlade Srbije, tako i od vlada pojedinih zapadnih ili nekih drugih zemalja."Dakle, to je politika s kojom sam pobedio, ljudima je to izgledalo kao šala, priča, pusta želja, ali veoma sam uporan i principijelan i upravo zato se nalazimo pod teškim pritiscima, zato je i stranka koju vodim pod pritiscima", naveo je predsednik Srbije i SNS-a.