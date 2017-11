Danas oblačno i suvo, od srede sneg

Duvaće uglavnom slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura od 3 do 7 C, najviša dnevna od 10 do 13 C. Na severu će biti uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, saopštio je Republički hidrometeoroški zavod. U Beogradu će biti umereno oblačno i suvo. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura 7, najviša dnevna oko 13 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u nedelju i ponedeljak biće oblačno, mestimično sa kišom....