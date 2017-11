Madrid: Rusi hakovali tokom katalonske krize

Kako su rekli na konferenciji za novinare održanoj nakon sednice Vlade, ruski i hakeri iz Venecuele mešali su se u katalonsku krizu, prenosi španski list Pais. - Vlada raspolaže činjenicom da su mnoge poruke i operacije, viđene na društvenim mrežama došle sa ruske teritorije. To ne znači da je to radila ruska vlada. Oni su delimično sa ruske teritorije, delimično sa drugih, van EU. Još utvrđujemo to - rekla je Dolores de Kospedal....