Zorana Mihajlović: Dva razloga za vanredne parlamentarne izbore

Potpredsednica Vlade Srbije i članica predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Zorana Mihajlović izjavila je da postoje dva razloga za vanredne parlamentarne izbore, kao i da SNS bez imalo straha čeka predstojeće beogradske izbore.Ona je u intervju za današnji Blic rekla da je činjenica da se u Srbiji često održavaju izbori, ali da je jedan od dva razloga za moguće vanredne parlamentarne izbore atmosfera kakva se stvara u Skupštini Srbije."Kada pogledate parlament, vidite šta se tamo dešava, te izbore provociraju opozicione političke partije. A drugi razlog jeste da opet na izborima izmerimo koliko vredi SNS i Vučić, koliko Ivica Dačić, koliko male političke partije. Nemam ništa protiv malih stranaka, ali mi se nekad čini da je jačina njihovih decibela mnogo veća od njihove političke snage", rekla je Zorana Mihajlović.Navodeći da je "toliko toga urađeno u Beogradu" i da SNS "može mirno na te izbore", ona je ocenila da nije ni lako biti opozicija Srpskoj naprednoj stranci jer je velika razlika između sadašnjeg Beograda i onog pre pet godina."Ogromna je razlika, počev od budžeta, pa do svega što se u gradu gradi", navela je Zorana Mihajlović i istakla da bi volela da žena bude na čelu Beograda, ali i da nju lično ne zanima funkcija gradonačelnika Beograda jer sebe vidi isključivo u Vladi.Uitana o napadima koji dolaze od stranačkih kolega, Zorana Mihajlović je rekla da se "ne bavi glupostima", ali da to ne znači da ne zna kako postoje određene interesne grupe u SNS-u koje imaju svoje veze u nekim od medija i na taj način pokušavaju da naprave svađu između lidera SNS Alkesandra Vučića i nje."To ne znači i da ne vidim i nemam problem to da kažem kako u SNS-u postoji deo ljudi koji nije otišao dalje od (lidera Srpske radikalne stranke Vojislava) Šešelja i kojima je on i dalje prvi predsednik", kazala je ona.Govoreći o krivičnoj prijavi zbog propusta u gradnji autoputa Ub - Lajkovac, Zorana Mihajlović rekla je da je "načinjena šteta od najmanje milijardu dinara i za to neko mora biti odgovoran" i da treba sačekati odluku pravosuđa."Prijava je predata na osnovu stručne analize koju je radio Saobraćajni institut i to je nekoliko sveski materijala. Činjenica je da je put propao, da četiri i po kilometra puta moraju ponovo da se rade. Ne da se popravljaju, ne da se zalivaju bitumenom, već se mora skidati tri-četiri metra dubinskog sloja, a na nekim nasipima i čitavih 11 metara", rekla je Zorana Mihajlović, koja je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.