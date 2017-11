Lončar: Stabilno stanje pacijenata sa komplikacijama zbog malih boginja

"Do jutros svi pacijenti sa komplikacijama koje posebno pratimo za sada su stabilno. Ima ih sedam sa komplikacijama, sa upalom pluća, to je jedna od komplikacija. Oni za sada idu u stanje poboljšanja", rekao je Lončar. On je za Radio televiziju Srbije kazao da MMR vakcina ima dovoljno i da će ih biti dovoljno i u narednom periodu. "U ovu situaciju smo došli zbog naše neodgovornosti i situacija dalje će zavisiti od našeg ponašanja", rekao...