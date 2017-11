Tramp: Nikad ne bih Kima nazvao malim i debelim

On je dodao da bi to bilo "veoma, veoma lepo" iako nije siguran da će se to desiti, prenosi Rojters. Tramp je to kazao nakon sastanka u vijetnamskoj prestonici Hanoju sa predsednikom Vijetnama Tran Đaj Kvangom, odgovarajući na pitanje novinara da li mogao da zamisli da bude prijatelj sa Kimom. - To bi moglo da bude čudno ukoliko bi se desilo, ali je moguće. Ukoliko bi se desilo, to bi mogla da bude dobra stvar za Severnu Koreju, to mogu da...