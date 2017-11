Erdogan: Neka se povuku oni koji ne veruju u vojno rešenje

On je to rekao nakon što su Rusija i SAD izjavile da nije moguće vojno rešenje u Siriji, prenosi Tass."Problem mi je da shvatim te komentare. Ukoliko vojno rešenje ne dolazi u obzir, onda oni koji to kažu treba da povuku svoje trupe", rekao je Erdogan novinarima uoči puta u Moskvu. Prema njegovim rečima, o tome će razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kao i o detaljima sporazuma o kupovini vazdušnog raketnog sistema...