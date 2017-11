Milorad Dodik za “Novosti” : Želim da odvojim RS a da ne padne nijedna glava

SANjAM i verujem da će Republika Srpska jednog dana biti država. Da li će to biti za pet, deset ili petnaest godina, nije važno. Garantujem, nezavisna Srpska će nam pasti u krilo kao zrela jabuka. BiH je neodrživa, a kada bi se RS danas izdvojila, ne bismo imali nijedan problem da živimo kao samostalna država. Kad bih mogao sutra da napravim nezavisnu RS a da ne padne nijedna glava, uradio bih to. Moja politika je da to učinim...