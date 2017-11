Senator: Uspeh na Balkanu, ima još izazova

"Na Balkanu je postignut ogroman napredak i to je priča koja bi trebalo da se nastavi, međutim i dalje ima izazova. To je borba protiv korupcije u regionu zbog koje bi trebalo jasno da stavimo do znanja da je Evropska unija i dalje održivi put u budućhnost zato što je integracija jedna od stvari koja podstiče reforme kada je reč o korupciji", rekao je Marfi, prenosi "Glas Amerike". On je, na Transatlantskom ekonomskom forumu, ocenio i da...