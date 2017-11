Reakcije na izjave Izetbegovića: Opasna provokacija

"On je ostao je zarobljen u ratu, u prošlosti koju je definisao njegov otac sa svojim ciljevima. To je viđenje BiH u kojoj nema srpskog naroda ili je on trebao da bude drugorazredan. To srpski narod nije prihvatio", naglasio je Drecun za RTS. On je dodao da su takvi politički ciljevi Alije Izetbegovića doveli do rata i poručio Bakiru Izetbegoviću da ukoliko želi da bude političar mira, da gradi budućnost, "mora da ima viziju, mora da...