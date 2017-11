Hladno i kišovito, sneg na planinama - do 10 stepeni

Severozapadni vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura buće od 3 do 7, a najviša od 5 do 10 stepeni. I u Beogradu će biti oblačno i hladno vreme, povremeno uz slabu kišu. Severozapadni vetar će biti slab do umeren, najniža temperatura 4 stepena, a najviša 7 stepeni. U narednih sedam dana, do 22. novembra, očekuje se pretežno oblačno vreme. U četvrtak će takođe biti hladno, mestimično sa slabom kišom, a u planinama će padati vlažan...