Stefanović: Strani agenti pojačali aktivnosti u Srbiji

On je to rekao u intervjuu za "Novosti" na osnovu najnovijih bezbednosnih informacija, a posle prve sednice Biro za koordinaciju službi bezbednosti koju je vodio kao sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. On kaže da predsednik Vučić i vlada vode politiku samostalne i nezavisne Srbije, a kada je tako - onda kao država smetate mnogima. "Nijedna velika sila ne želi da budete mimo njihovog uticaja, čak i zemlje u okruženju žele da imaju uticaj...