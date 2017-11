Vučić: EU nam neće dati da uđemo bez dokumenta s Prištinom

"Morate da izvršite normalizaciju stanja, kako oni to kažu", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da, kako god da se to tumači, to je ono što EU očekuje. "Nije to priznanje, niko to ne govori na taj način. Govore između redova, ali ne na taj način, ali ovo je ono što ja mogu da vam kažem", rekao je predsednik novinarima u Aranđelovcu. On je rekao da je zadovoljan jučerašnjim sastancima u Briselu, gde će danas boraviti i...