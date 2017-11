Tošiću žao što ne može da pomogne ekipi protiv Jang Bojsa

Beta pre 3 sata

Fudbaler Partizana Zoran Tošić rekao je da mu je žao će što zbog kartona propustiti jako važnu utakmicu protiv Jang Bojsa u Ligi Evropa, ali je istakao da veruje da crno-beli mogu do pobede."Jako mi žao što neću igrati. Bio sam svestan da me očekuje suspenzija ako dobijem žuti karton (protiv Skenderbega) i bežao sam od svih takvih situacija. Nažalost, u jednoj situaciji gde je evidentno da je mene igrač udario, sudija mi je pokazao karton. Žao mi je jako, ali verujem u momke da mogu da dođu do podviga i da možemo da prođemo dalje", rekao je Tošić novinarima u Beogradu.Tošić je na utakmici protiv Skenderbega zaradio žuti karton i to je značilo suspenziju za naredni meč u Ligi Evropa. Partizan je uložio žalbu na tu odluku sudije, ali je Uefa nije uvažila."Iskreno, nisam video da je ikome skinut žuti karton. Nekada crveni može da se obriše ako se vidi da je greška sudije, ali žuti ne. Nisam bio optimista od samog početka", rekao je Tošić.Utakmica petog kola Grupe B Lige Evrope između Partizana i Jang Bojsa na programu je narednog četvrtka, 23. novembra. Crno-beli taj meč dočekuju kao drugi tim na tabeli sa pet bodova, dok švajcarska ekipa ima dva boda manje."Krivo mi je što neću igrati u tako jednoj važnoj utakmici zbog koje sam se i došao. Želja mi je bila da pred našim navijačima igram ovako bitne utakmice, da ih rešavam, da pomažem ekipi... Ali, nažalost, neću moći da pomognem i jako sam razočaran", naveo je Tošić.Fudbaleri Partizana plasirali su se sinoć u četvrfinale Kupa Srbije, pošto su na svom terenu pobedili Rad sa 3:0 u utakmici osmine finala.Dva gola za Partizan je postigao upravo Tošić. On smatra da je njegova ekipa zasluženo pobedila."Prvo poluvreme je bilo teško. Uvek su te utakmice posle reprezentativnih pauza malo teže. Pokušavali smo i kroz sredinu i sa bokova, nismo mogli da ih probijemo. Uspeo sam da probijem taj njihov bunker i onda je sve bilo lakše. Utakmica se otvorila, bilo je više šansi, postigli smo tri gola, a mogli smo još nekoliko", rekao je Tošić.Tošić je na utakmici protiv Rada jedan gol postigao desnom, a jedan levom nogom, pa su ga novinari upitali da li možda sledeći gol glavom."Teško da će biti glavom. Dao sam možda u karijeri dva gola glavom i to je bilo slučajno", rekao je Tošić uz osmeh.Treći, prelep gol na jučerašnjem meču postigao je Marko Janković."Fenomenalan gol. Ja sam bio iza njega i vikao sam mu: 'Polako polako'. Iznenadio je i mene, nisam mogao da verujem šta je uradio. Fenomenalan potez i to desnom nogom, obzirom da je on levonog. Majstorija, bravo", rekao je Tošić.