Zimonjić završio reprezentativnu karijeru

Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Nenad Zimonjić objavio je danas da posle 23 godine završava s nastupima za tenisku selekciju.

"Kao što sam najavio na početku sezone, ovo mi je bila poslednja sezona igranja za Dejvis kup reprezentaciju. Ove godine sam prihvatio da budem selektor igrač i nadao sam se da ćemo uspeti da dođemo do još jedne salatare i da se tako oprostim. Na žalost nismo bili u punom sastavu, Đoković i Tipsarević su bili povređeni, a Troicki je isto imao problema i nismo učestvovali u najjačem sastavu protiv Francuza", rekao je Zimonjić.

Nekada prvi teniser sveta u dublu kazao je da nema za čim da žali u reprezentativnoj karijeri.



"Imao sam prilike da učestvujem na svim takmičenjima vezano za reprezentaciju, osvojili smo dva Svetska prvenstva u Dizeldorfu, osvajači smo Dejvis kupa, finalisti Dejvis kupa, imali smo puno interesantnih i lepih mečeva kod kuće pred našom publikom, za mene je naravno uvek bila velika čast i zadovoljstvo predstavljati svoju zemlju i pomoći timu da dođe do što boljih rezultata i većeg broja pobeda", rekao je selektor Dejvis kup tima Srbije.



Zimonjić je kazao da je ponosan što je imao prilike da igra sa četiri, pet različitih generacija u reprezentaciji i podsetio da je propustio samo dva duela od 1995. godine.



"Imam izuzetno puno lepih uspomena svih ovih godina, a isto tako i teških trenutaka koje smo zajedno delili sa našim narodom i vernim navijačima. Njihova podrška nam je uvek puno značila, kako kod kuće tako i na gostovanjima u drugim zemljama širom sveta. Ipak je izuzetno naporno na ovom nivou biti selektor i igrač, sedeti na klupi prvog dana na dva singl meča koji se igraju na tri dobijena seta i posle toga da igram, izuzetno je teško. Ove godine sam uspeo da pobedim sa Viktorom u dublu protiv Rusije i Španije, bila su to izuzetno naporna dva dana u oba sustreta za mene. Nije lako izdržati sve to, naročito sada u 41. godini. Procenio sam da ću najviše moći da pomognem timu kao selektor. Vreme je da još igrača dobije šansu da igra za reprezentaciju. Dobro je novo pravilo ITF-a za sledeću godinu, po kom će biti pet igrača u timu i svaki od njih će moći da igra", rekao je Zimonjić.



Ovaj 41-godišnji teniser kazao je da mu je najlepša uspomena iz Dejvis kupa osvajanje popularne "salatare" 2010. godine.

"Time smo postali prvaci sveta, a doček koji smo imali isped Skupštine grada je stvarno nešto što svaki sportista želi, priželjkuje i nada se da će uspeti. Mi smo ostvarili za nas mnogo veliki uspeh i imali tu privilegiju da podelimo to sa našim navijačima. Radi se o tome da smo imali sreće da oba finala igramo kod kuće, pred domaćom publikom, što je velika stvar. Koliko je značilo nama igračima verujem da je i publici bilo lepo da nas bodre i zajedno sa nama proslave ovako veliki uspeh reprezentacije", zaključio je selektor Dejvis kup tima Srbije.