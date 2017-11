Vučić: EU traži obavezujući dokument za punopravno članstvo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da EU neće dozvoliti da Srbija postane punopravna članica Unije bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom. "Morate da izvršite normalizaciju stanja, kako oni to kažu", rekao je Vučić i dodao da, kako god da se to tumači, to je ono što EU očekuje. "Nije to priznanje, niko to ne govori na taj način. Govore između redova, ali ne na taj način, ali ovo je ono...