Sutra oblačno i hladno, mestimično kiša

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom u višim planinskim predelima jugozapadne Srbije slab sneg. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 3 do 7 C, najviša od 5 do 10 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, istočni. Najniža temperatura 4, najviša 8 C. Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do...