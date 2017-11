EU nam neće dati da uđemo bez dokumenta s Prištinom

- Morate da izvršite normalizaciju stanja, kako oni to kažu - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da, kako god da se to tumači, to je ono što EU očekuje. - Nije to priznanje, niko to ne govori na taj način. Govore između redova, ali ne na taj način, ali ovo je ono što ja mogu da vam kažem - rekao je predsednik novinarima u Aranđelovcu. Tači ubeđen: Sledeće godine "istorijski sporazum" Beograda i Prištine Tači ubeđen:...