Ima li kraja: Oblačno, kišovito, u ponedeljak moguć sneg

U većem delu zemlje danas će biti oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom uz nešto više padavina u južnim krajevima. Duvaće vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 4 do 8 stepeni C, najviša od 6 do 10. U Beogradu će takođe bti oblačno i hladno, povremeno sa kišom, uz slab i umeren vetar, istočni. Najniža tempratura oko 7, a najviša oko 10 stepeni Celzijusa. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana,...