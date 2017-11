Odbačene krivične prijave novinara napadnutih tokom Vučićeve inauguracije. ...

Beta pre 2 sata

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivične prijave novinara koji su bili napadnuti na skupu ispred Doma Narodne skupštine organizovanom povodom inauguracije predsednika Srbije Aleksandra Vučića, objavilo je danas na svom sajtu to tužilaštvo.Tužilašto je, pozivajući se na izjave svedoka, navelo i da nije bilo ugrožavanja sigurnosti ili nasilničkog ponašanja prema novinarima.To tužilaštvo je donelo rešenje "kojim su odbačene predmetne krivične prijave" i navelo da njihovi podnosioci imaju pravo na prigovor", navodi se u saopštenju.Kako se navodi, tužilaštvo je utvrdilo da se u konkretnom slučaju "eventualno radi o prekršaju iz oblasti javnog reda i mira"."Ministarstvu unutrašnjih poslova je naloženo da se protiv učesnika skupa podnesu prekršajne prijave Prekršajnom sudu, a zbog prekršaja predviđenih Zakonom o javnom redu i miru", navodi se u saopštenju.To tužilaštvo je podsetilo da je "povodom događaja ispred Doma Narodne skupštine i na Trgu Nikole Pašića 31. maja kada su prema napisima u medijima napadnuti novinari" formiralo po službenoj dužnosti predmet radi provere medijskih navoda.Navodi se i da su 2. i 6. juna ispitana sva lica koja su smatrala da su tada bila oštećena."Sve izjave date od strane lica koja su smatrala da su oštećena ovo tužilaštvo je tretitalo kao podnetu krivičnu prijavu protiv NN lica, te je sproveden jedinstveni postupak", dodalo je tužilaštvo.Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavilo je Tužilštvu dva izveštaja u kojim je navedeno da je utvrđen identitet osobe koja su učestvovale u događajima i da su uzete izjave od svih koji su smatrali da su oštećeni, kao i od svedoka.Iz izjava svedoka "proizilazi da su videli događaje koji su se desili i to one koji se tiču izvođenja pojedinih novinara iz mase" i "svi su izjavili da bi došlo do mnogo većih incidenata i 'linča', samim tim i težeg telesnog povređivanja učesnika skupa, da ovi novinari, kao i neki građani nisu izvedeni iz mase", prenelo je tužilaštvo.Naveli su i da su pritom osobe koja su učestovala u tome "ponašale pristojno, da nikome nisu pretile, da su upućivale molbe da se prestane sa provokacijama...".Tužilaštvo je našlo da ne postoje osnovi sumnje da je bilo koje lice izvršilo krivično delo ugrožavanje sigurnosti ili nasilničko ponašanje niti bilo koje drugo krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.Ispred Skupštine Srbije napadnuta je novinarka lista Danas, saradnik agencije Tanjug, novinarka Radija Beograd, kao i novinari Insajdera i Vajsa i učesnik protesta "Protiv diktature".NUNS i NDNV: Sramna odluka Tužilaštva o odbacivanju prijava protiv napadača na novinareNovinarska udruženja ocenila su danas da je odluka tužilaštva u Beogradu o odbacivanju krivične prijave za napad na novinare tokom inauguracije Aleksandra Vučića "sramna" i "neprihvatljiva" kao i da je njome "legalizovano nasilno sprečavanje novinara da obavljaju svoj posao".Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) ocenili su da je odluka tužilaštva sramna i da predstavlja dokaz da pravosudni sistem u Srbiji ne radi u skladu s pravom i pravdom, već isključivo u interesu vlasti i vladajućih stranaka.Ta udruženja su ocenila da obrazloženje odluke predstavlja "poseban cinizam i zamagljivanje više nego evidentnih činjenica koje su građani Srbije imali priliku da vide u medijima na fotografijama koje su prikazale nasilje aktivista Srpske napredne stranke nad novinarima" tokom polaganja zakletve predsednika pred Skupštinom Srbije 31. maja 2017. godine.NUNS i NDNV su naveli da će posle te odluke razmotriti svoj status u stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara, koju čine predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova i novinarskih i medijskih udruženja, "pošto se ozbiljno postavlja pitanje smisla njegovog postojanja s obzirom na poražavajuće rezultate nadležnih državnih organa u zaštiti bezbednosti novinara".Na odluku tužilaštva reagovalo je i Udruženje novinara Srbije (UNS) koje je ocenilo da je ta odluka "neprihvatljiva" a da je njome "legalizovano nasilno sprečavanje novinara da obavljaju svoj posao"."To što je MUP-u naloženo da protiv učesnika podnese prekršajne prijave potvrđuje da je bilo remećenja javnog reda i mira, ali tužilaštvo nije objasnilo zašto očigledno nasilje nad novinarima nije kvalifikovalo kao krivično delo, već kao eventualni prekršaj", piše u saopštenju.UNS je izrazio zabrinutost zbog činjenice da bi "podnošenje prekršajne prijave protiv učesnika skupa" moglo značiti i podnošenje prijava protiv novinara koji su bili žrtve nasilja."Ukazujemo i na činjenicu da je tužilaštvo napad na novinarke TV Pink kvalifikovalo kao nasilje na osnovu video snimka, a da u slučaju nasilnog uklanjanja novinara sa javnog događaja, za koje postoji fotodokumentacija, tužilaštvo smatra da nije bilo nasilja", dodaje se u saopštenju.Ne da(vi)mo Beograd: Partijska istina jedina realnost koju tužilaštvo slepo slediInicijativa Ne da(vi)mo Beograd ocenila je danas da je odbacivanjem krivične prijave za napad na novinare tokom inauguracije predsednika Srbij Aleksandra Vučića tužilaštvo u Beogradu pokazalo da je "partijska istina" jedina realnost koju priznaje i slepo sledi.Navodeći da nije iznenađena odlukom, Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd ocenila je da je njome "još jednom dokazan podanički odnos dela institucija koje moraju stati u zaštitu građana, ali biraju da svoje vreme troše na izbegavanje i osmišljavanje loših izgovora zašto to ne čine"."Nasilje u danu inauguracije, 31. maja ispred Skupštine Srbije, jasno se vidi na fotografijama i snimcima, a o njemu su javno govorili i brojni svedoci, zbog čega je očigledno da je cilj ovakve odluke tužilaštva da nam stavi do znanja da je jedina realnost koju ono priznaje, partijska istina koju slepo sledi", piše u saopštenju.Inicijativa je navela da tužilaštvo odbija da reaguje na prijave njenih aktivista da su pod nadzorom "policijskih i parapolicijskih struktura" i da su izloženi "stalnim pretnjama" a da sa druge strane, organizatorima protesta "Protiv diktature", prijave "u talasima ovih dana stižu na kućne adrese"."Umesto osude odluke tužilaštva upućujemo javnu zahvalnost i podršku novinarima, članovima redakcija i građanima i građankama koje se sa ovim napadima i pritiscima svakodnevno nose, svesni onoga što za svako društvo znače slobodni mediji i informisanost građana i svesni uloge koji svaki pojedinac u toj borbi mora da odigra", dodaje se u saopštenju.