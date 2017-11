Sindikat Goše sprema proteste ako im stečajni upravnik podeli otkaze

Beta pre 1 sat

Radnici fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke se nadaju da će fabrika biti u radnom stečaju, a organizovaće proteste ako im stečajni upravnik podeli otkaze, kazao je danas agenciji Beta predsednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) u Goši Milan Vujičić.Stečaj Goše je juče otvoren, a po rečima Vujičića, stečajni upravnik još nije došao u fabriku.Stečajni postupak Goše pokrenula je beogradska firma AA Kapital konsalting 2017 zbog potraživanja 400.000 evra.Za stečajnog upravnika tog preduzeća iz Smederevske Palanke imenovan je Aca Micić iz Žagubice, a prvo poverilačko ročište je zakazano za 27. decembar."Čekamo da nam stečajni upravnik saopšti kakav mu je plan. Nadamo se da će odluka biti da radnici nastave da rade, kako bi se obezbedili prihodi da im se isplate zaostale zarade. Ne verujemo da će i u tom slučaju svih oko 330 radnika ostati na svojim radnim mestima iako imamo ugorene poslove u zemlji i inostanstvu", kazao je Vujičić.Ako stečajni upravnik objavi da će na fabriku biti stavljen katanac, po rečima Vujičića radnici će organizovati proteste i u Beogradu, jer lokalna samouprava i Vlada Srbije, kako je rekao, nisu štitili radnike u vreme kad je vlasnik fabrike kršio zakone i radnicima nije isplaćivao zarade i uplaćivao doprinose.Goša je do aprila ove godine bila u vlasništvu slovačke firme ŽOS Trnava koja je svoja potraživanja prenela na ćerku firmu ŽOS Zloven kad je tu fabriku proda kiparskom Lisnartu.Firma AA Konsalting kapital, osnovana pre nešto više od dva meseca, kupila je ta potraživanja od ŽOS Zlovena.Radnici Goše su od marta ove godine štrajkovali zbog neisplaćenih plata i doprinosa sve do septembra kada su ugovoreni novi poslovi i novi vlasnik počeo da isplaćuje zaostale dugove.Do sada je, kako je kazao Vujičić, isplaćeno oko 190.000 dinara duga po radniku a duguje im se po oko 600.000 do 800.000 dinara, zavisno od visine plate."Firma Lisnart ni dinar nije uložila u Gošu i isplatu dugova prema radnicima. Pre nekoliko dana je na čuđenje svih zaposlenih postavljen novi generalni direktor Radiša Savić koji je bio sekretar u osnovnoj školi u Nišu. On je na sudskom ročištu kad je proglašen stečaj fabrike rekao da nema ništa protiv takve odluke i očigledno je da je i postavljen da bi se tako izjasnio", kazao je Vujičić.On je dodao da radnici smatraju da se kroz stečaj priprema prodaja Goša, "kako bi neko za malo para kupio fabriku očišćenu od dugova i radnici ne bi mogli da naplate svoja potraživanja".