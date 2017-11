Han: Normalizacija odnosa sa Prištinom preduslov za Srbiju u EU

Evropski komesar za politiku proširenja Johanes Han izjavio je danas da je prerano govoriti o tome kako će izgledati konačna normalizacija odnosa Beograda i Prištine, što je preduslov da Srbija postane članica EU. "To znači da Srbija mora normalizovati svoje odnose sa Kosovom, a sada je prerano govoriti kako će to izgledati. Naravno, to je jedan od uslova i pogrešno je misliti da sve zavisi isključivo od toga. Treba ispuniti još dosta...