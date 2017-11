Stefanović: Tim za Beograd biće poznat početakom naredne godine

Beta pre 3 sata

Potpredsednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je danas da će ta partija početkom 2018. godine predstaviti kandidata za gadonačenika i njegov tim za izbore u Beogradu.Stefanović je gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS) rekao da će na listi biti tim ljudi koji su u prethodnom periodu od Beograda napravili bolje mesto za život, jer su otvarali domove zdravlja, bolnice, rekordno smanjili nezaposlenost i javni dug grada."Početkom godine imaćemo priliku da predstavimo taj tim, mislim da je to neko dobro vreme, s obzirom da izbori u Beogradu treba da budu održani do proleća", kazao je Stefanović.Upitan da li će u timu biti i ljudi iz Socijalističke partije Srbije (SPS), on je odgovorio da se razgovara o tome, jer žele zajedno da naprave dogovor šta je najbolje za Beograđane.Govoreći o jučerašnjoj sednici Glavnog odbora stranke, na kojoj je odlučeno da ne bude vanrednih parlamentarnih izbora, Stefanović je kazao da se on lično zalagao za izbore, ali da je odlučeno da se "državni razlog stavi ispred stranačkog", nakon što su saslušani argumenti predsedika stranke Aleksandra Vučića."Za razliku od njih drugih koji se možda stide da to kažu, mi volimo i poštujemo predsednika svoje stranke i poštujemo ono kaže. Svima je jasno da rezultate koje imamo i poziciju, imamo najviše zahvaljući radu tog čoveka", ocenio je Stefanović.On je dodao i da su smešne reakcije opozicije na odluku o odustajanju od parlamentarnih izbora."Potpuno jedna kakofonija raličitih stavova koji se menjaju iz dana u dan, po političkim potrebama i očigledno nisu sigurni da će dvostruko da nas pobede u Beogradu, evo pobedili su u Beogradu, ali samo da vidimo da li će to biti dvostruko", rekao je Stefanović.