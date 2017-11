Počela izgradnja novog bloka u Termoelektrani Kostolac

Beta pre 4 sata

Kineska kompanija CMEK (China Machinery Engineering corporation) položila je danas kamen temeljac za izgradnju novog, trećeg bloka u Termoelektrani Kostolac, snage 350 megavata, a očekivana godišnja proizvodnja električne energije je oko 2,5 milijardi kilovat časova.Vrednost radova je 613 miliona dolara, a počinju izgradnjom dimnjaka i sistema za hemijsku pripremu vode.Obeležavanju početka radova prisustvovala je premijerka Ana Brnabić koja je rekla da je trenutno vrednost zajedničkih projekta Srbije i Kine šest milijardi dolara.Ona je istakla da se nada da će sledeće nedelje u Budimpešti na samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope sa kineskim premijerom potpisati ugovore a gradnji toplovoda Obrenovac-Beograd i deonice Koridora 11 od Preljine do Požege.Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić je rekao da je polaganje kamena temeljca za termoblok u Kostolcu izuzetno važno za elektroprivredu zemlje, ali i za celu privredu.Kako je dodao, urađena je ozbiljna analiza uticaja tog termobloka na životnu sredinu i odbacio spekulacije da postoji tužba zbog toga što će njegov rad ugroziti životnu sredinu."Studija uticaja na životnu sredinu, koja je rađena u saradnji sa rumunskom stranom, deo je ukupne dokumentacije i radovi ne bi mogli da počnu bez toga", kazao je Antić.Naveo je da je vrednost investicija u elektoenergetski sektor trenutno tri milijarde evra i da su to najveće investicije u nekoj oblasti. Ministar je podsetio da je u toku gradnja postrojenja za novih 1.000 megavata struje.Vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije (EPS) Milorad Grčić je rekao da je B3 u Kostolcu prvi termoblok koji se gradi posle 26 godina i da on čini pet odsto od ukupnih instalisanih elektroenergetskih kapaciteta u Srbiji.Po njegovim rečima, u izgradnji tog bloka učestvovaće veliki broj srpskih kompanija.On je kazao da je odmakla izgradnja luke na Dunavu, kao i da su oba bloka TE Kostolacmodernizovana, urađeno odsumporavanje i prošireni kapaciteti kopa Drmno.Potpredsednik CMEK Tong Zigang rekao da je urađen veliki deo pripremnih radova za B3 i da je to projekat sa visokim zahtevima i sposobnostima upravljanja."Kineski partneri će se pridržavati ugovora, zakona i lokalnih običaja", rekao je Zigang i dodao da će iz Kine biti isporučena najkvalitetnija oprema za novi blok.Projekat u Kostolcu realizuje se na osnovu međudržavnog sporazuma Srbije i Kine o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture, koji je potpisan 21. avgusta 2009. godine.Izgradnja bloka B3 deo je druge faze realizacije projekta uz povećanje proizvodnje Kopa Drmno sa devet na 12 miliona tona uglja godišnje da bi se obezbedile dovoljne količine uglja za novi blok.Ukupna vrednost druge faze projekta modernizacije Teremoelektrane Kostolac B je 715,6 miliona dolara.Kineska Eksim banka obezbedila je 85 odsto sredstava za finansiranje projekta, a 15 odsto Elektroprivreda Srbije (EPS).Rok otplate je 20 godina, uključujući i grejs period od sedam godina, a fiksna kamate je 2,5 odsto godišnje.Izgradnja novog termobloka Kostolac B3 planirana je prema najstrožim evropskim standardima i tehničkim propisma.Ugovorom je predviđeno i da sva oprema koja će biti uzgrađena u novi blok ispuni evropske normative kvaliteta. Saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu bloka B3, dobijen je od Ministarstva zaštite životne sredine u oktobru ove godine.Završeni su arheološki istražni radovi na lokaciji budućeg objekta prema uslovima Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture o primeni mera zaštite u zoni arheolškog lokaliteta Viminacijum.U TE Kostolac B u okviru prve faze projekta završene su revitalizacije blokova B1 i B2 koji sada proizvode električnu energiju ukupnom snagom od 700 megavata, a izgrađeno je i novo postrojenje za odsumporovanje dimnih gasova.Prvi deo kineskog kreditnog aranžmana uključuje i izgradnju infrastrukturnih objekata, pristaništa na Dunavu, koja je počela ove godine i železničke pruge u dužini od 18 kilometara za dovoz krečnjaka i opreme i odvoz gipsa.Ugovorena vrednost tog dela projekta je 344,6 miliona dolara.