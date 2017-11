Junker: Katalonski separatizam "katastrofa na više načina"

"Katalonija je ogromna briga. Ne dopada mi se situacija koju je izazvala. To je katastrofa na više načina koja je dovela do napetosti u političkoj atmosferi, podelila špansko i katalonsko društvo, izazvalo probleme u porodicama, između prijatelja. To je tužno", rekao je Junker. On je uputio poruku smenjenom predsedniku katalonske vlade Karlesu Pudždemonu da katalonski separatisti "ne smeju da potcene široku podršku koju (španski...