Vođa sekte koja je ubila 35 ljudi: Preminuo najozloglašeniji masovni ubica Čarls Menson

To su objavili zvaničnici zatvora u Kaliforniji u kojem je izdržavao kaznu, prenosi Rojters. Menson je u četvrtak hitno prebačen u bolnicu u kalifornijskom gradu Bejkersfildu i tada je saopšteno da su se "stanje mu rapidno pogoršava". On je bio na čelu sekte koja je u njegovo ime ubila oko 35 ljudi, mada tačan broj nije poznat. Tokom noći 9. avgusta 1969. on je svojim ljudima naredio da ubiju Šeron Tejt, ženu reditelja Romana Polanskog, koja...