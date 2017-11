Dodik: Politika Srbije je prepreka odvajanju RS

„Da je Srbija u onom trenutku kada se Kosovo odvojilo rekla da je to okej, mi bismo se sigurno dosad već odvojili“, rekao je Dodik u intervjuu za „Dojče vele“. Ako Beograd odluči da prizna kosovsku nezavisnost, kaže Dodik, on se ne bi protivio, ali bi to značilo da i Republika Srpska može da bude nezavisna. „Ako postoje prava za jedne, onda moraju da postoje prava i za druge“, rekao je Dodik. Predsednik RS je istakao da referendum o...