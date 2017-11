Mraz i magla, pa oblaci – ponegde sunce, ponegde kiša

Na jugozapadu zemlje biće pretežno sunčano, a samo se na severoistoku Srbije povremeno očekuje slaba kiša. U većem delu zemlje duvaće slab slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće od minus četiti do tri stepena, a najviša od šest do 13 stepeni. U Beogradu će ujutro ponegde biti magla, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, uz slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće oko tri, a najviša oko 10 stepeni. U Srbiji će...