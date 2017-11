Ljajić: Potrebno unapređenje CEFTA sporazuma (VIDEO)

Beta pre 6 sati

Ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da je potrebno unaprediti CEFTA sporazum i da je Vlada Srbije spremna da učini korak više u pravcu formiranja zajedničkog ekonomskog prostora u tom regionu.Ljajić je u Beogradu na otvaranju CEFTA nedelje rekao da je potrebno rešiti probleme slobodnog protoka ljudi i robe u zemljama CEFTA regiona koje imaju sporazume o slobodnoj trgovini i dodao da će to biti ključno pitanje tokom skupa koji traje do 24. novembra."Pitanje je da li će CEFTA ići u pravcu veće ekonomske integracije ili dalje stagnacije", rekao je on.Ljajić je dodao i da zemlje CEFTA regiona moraju da donesu odluku da li će čekati da politika reši sve probleme ili će tražiti način da pomognu privrednicima.Naveo je primere da kamioni i dalje na graničnim prelazima čekaju od sedam do 48 sati, a da je u Gruziji prosečeno zadržavanje kamioni sedam minuta.Ljajić je kazao da se godišnje izgubi 26 miliona sati zbog čekanja kamiona sa robom na granicama, a da se oko 800 miliona evra plaća za različite vrste usluga na graničnim prelazima, što je jedan odsto bruto domaćeg proizvoda zemalja CEFTA regiona.On je rekao da je CEFTA napravila ogroman uspeh i da je svaka od zemalja povećala izvoz, konkurentnost i potencijal proizvodnje i produktivnost."Duže vreme se vrtimo u krug, svi načelno konstatujemo da želimo da idemo više i dalje, ali nikako da praktično da preuzmemo korake koji će uveriti one druge da zaista to želimo", objasnio je on.Istakao je da CEFTA sporazum ni na koji način ne znači alternativu i zamenu za evropski put, jer njega ništa ne može da zameni."Evropsku uniju ne može da zameni bilo koja druga ekonomska integracija. Tri četvrtine robne razmene zemlje Zapadnog Balkana ostvaruju sa Evropskom unijom", rekao je on.Ljajić je rekao da se stalno konstatuje da nisu iskorišćeni svi potencijali koje CEFTA omogućava, a da se zanemaruje značaj udruživanja u okviru zapadnobalkanske šestroke."Ovde je prekretnica, da li idemo dalje ili ćemo sve da svedemo na klasičan sporazum o slobodnoj trgovini, da svako može kad mu padne napamet da blokira ovog drugog, uvodi vancarinske barijere, stvara prepreke i uvodi protekcionističke mere zarad kratkoričnih interesa", rekao je on.Ljajić je rekao da je to ključna dilema i da će to pitanje otvoriti na sastanku ministara CEFTA sporazuma."Mi u ovom trenutku nemamo saglasnost za potpisivanje Protokola 6, iako je on u potpunosti usaglašen, kasnimo sa ratifikacijom Protokola 5, nemamo saglasnost za dalje funkcionisanje sekretarijata CEFTE. Status kvo je za nas neprihvatljiv", rekao je Ljajić.Istakao je da nema nikakvih prepreka da se poveća i mandat i nadležnosti CEFTA sekretarijata."Ova pitanja moraju da dobiju odgovor, ako ne tokom ove CEFTA nedelje onda vrlo brzo. Plašim se da ćemo ući fazu regresije onog što je dobro zamišljeno, dalo odlične rezultate, ali mora da se menja i da se ide napred", rekao je on.CEFTA nedeljom Srbija završava ovogodišnje predsedavanje tom organizacijom osnovanom decembra 1992 godine čije su članice Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Moldavija, Crna Gora i Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji UNMIK. Hrvatska je bila članica do pristupanja EU.Srbija ostvaruje suficit u razmeni sa zemljama članicama te organizacije.KOMPLETAN VIDEO MATERIJAL MOŽETE PREUZETI OVDE