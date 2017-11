Sutra sednica Predsedništva PSG, Škoro očekuje izjašnjavanje o njegovoj ostavci

Beta pre 16 minuta

Član predsedništva Pokreta slobodnih građana Srđan Škoro potvrdio je večeras agenciji Beta da je podneo ostavku u toj političkoj organizaciji i da očekuje da se o tome sutra raspravlja na predsedništvu, ali i u petak na sastanku osnivača stranke.On je kazao da ne zna kako će na njegovu ostavku i obrazloženje reagovati u pokretu i napomenuo da se sa liderom PSG Sašom Jankovićem nije video još od njegovog povratka iz Beča pre nekoliko dana.Škoro je u ostavci koju je uputio predsedištvu, a u koju je Beta imala uvid napisao da se u toj organizaciji odluke donose na nedemokratski način i da organizacijom upravlja bračni par Janković.

"Odavno više nismo Pokret, a najmanje slobodni građani. Odluke se donose na način koji nije demokratski. Pokretom i njegovom organizacijom upravlja Slavica Janković, supruga predsednika koja odlučuje o svemu, pa i o kadrovskim rešenjima", naveo je Škoro u ostavci.



On je naveo i da u pokretu vlada totalna dezorganizacija.



"Ne znamo ni šta hoćemo, ni kuda idemo, ni zašto. To samo izgleda jedino znaju Slavica Janković i njen suprug", napisao je Škoro.



On je kazao da su se u pokretu okupili da izgrade pristojnu i normalnu Srbiju, a da ono što radi Slavica Janković, a njen suprug bez pogovora izvršava, nije ni normalno, ni pristojno.



Napisao je da u stranci napreduju "poltroni" i da se bračni par prema pojedinim članovima odnosi kao prema kućnim ljubimcima.



U ostavci je istakao i da su "jedna Mira Marković i mali Sloba bili dovoljni Srbiji".



On se osvrnuo i na tvit Jankovića o "grčenju" u centru Beča u hotelskoj sobi navodeći da je to osramotilo pokret i da se tako pre izbora ne ponaša.



On je kazao da je odlučio da je bolje da napusti pokret nego da nastavi da obmanjuje ljude sa pričom za koju je "utvrdio da nije dobra, ni zdrava" i koja, pre svega nije onakva u kakvu je verovao da jeste na njenom početku.



"Jer, ne daj ti Bože da Jankovići sa svojim navikama i stavovima ikada dođu u priliku da budu na vlasti u Srbiji", napisao je Škoro.