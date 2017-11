Đukić: Nećemo kalkulisati, idemo na pobedu

Beta pre 5 sati

Trener fudbalera Partizana Miroslav Đukić rekao je danas da je siguran da će njegova ekipa dati sve od sebe da pobedi Jang Bojs i obezbedi proleće u Ligi Evropa, ali je istakao da crno-beli ne smeju da srljaju i da moraju da budu strpljivi i pametni."Svi smo svesni da nas očekuje jedna od najbitnijih utakmica u ovoj godini, veoma važna za prolazak u dalje takmičenje u Evropi, za prezimljavanje. Svi se nadamo da će biti vrhunski ambijent i da ćemo uspeti da ostvarimo naš cilj. Znamo da nas očekuje teška borba i teška utakmica, neizvesna, ali siguran sam da će moji igrači sve učiniti da prođemo", rekao je Đukić novinarima na stadionu Partizana.Fudbaleri Partizana dočekuju sutra Jang Bojs iz Berna u utakmici petog kola Grupe B Lige Evropa. Crno-beli su trenutno drugi na tabeli sa pet bodova dok švajcarska ekipa ima dva boda manje.Đukić je naveo da mu najveći optimizam pred sutrašnji meč daje to što njegova ekipa napreduje i igra sve bolje."Nećemo kalkulisati, idemo na pobedu, mi ne znamo drugačije. Idemo da igramo našu utakmicu, ali smo svesni da ne smemo da pravimo greške. Svaka greška se skupo plaća, morate da budete strpljivi, ne smete da dozvolite da protivnik živi od vaše greške", rekao je Đukić.On je naveo da njegovoj ekipi pred sutrašnji meč nije potrebna dodatna motivacija."To su mladi momci za koje sam siguran da će dati 100 odsto, motivacija nije potrebna, treba ih možda opustiti i reći im da će se život nastaviti i u petak. Jedino što treba da urade je da daju sve od sebe, da budemo mi, da budemo Partizana, da posle utakmice možemo da se pogledamo u oči", rekao je Đukić.Na novinarsko pitanje: "Družićemo se i na proleće", Đukić je kratko odgovorio:"Svakako, vidimo se 14. februara".Đukić na sutrašnjem meču ne može da računa na Zorana Tošića zbog kartona. On je naveo da "ima u glavi" ko će ga zameniti, ali nije hteo da otkrije.Fudbaler Partizana Miroslav Vulićević rekao da se oseća blaga tenzija, ali da je to normalno."Apsolutno smo svesni važnosti ove utakmice, kako za navijače, klub, tako i za nas igrače. Oseća se blaga tenzija, ali sve je to normalno. Mogu da obećam da će ekipa dati 100 odsto svojih mogućnosti, ali moramo biti i hladne glave jer se svaka greška u Evropi surovo kažnjava", rekao je Vulićević.On je pozvao navijače da dođu sutra na stadion u što većem broju i apelovao na njih da fer i sportski bodre ekipu."Ekipa je do sada pokazala da ume da igra na rezultat, da ume da se takmiči kad su ovako prelomne utakmice, a ova sigurno jeste takva. Iskreno se nadam da ćemo na kraju svi da se radujemo", rekao je Vulićević.On je dodao da crno-beli sada mnogo bolje poznaju Jang Bojs u odnosu na prvi meč u grupi."Bolje smo upoznati, spremniji dočekujemo utakmicu. Znamo da im ne treba dati puno prostora, da su brza ekipa, ali imamo i mi naše adute. Mi moramo da nametnemo naš ritam igre, ritam koji nama odgovara i da mi vodimo čitavu utakmicu", rekao je on.Deo konferencije za novinare bio je posvećen i medijima, kako mediji izveštavaju, a sve je počelo novinarskim pitanjem o sloganu koji je Đukić izgovorio u promotivnom spotu, a koji se vezuje za Crvenu zvezdu.Naime, Đukić je u spotu izgovorio "Partizan je život, ostalo su sitnice", što je izazvalo salvu negativnih komentara."Da ste samo malo više pažnje posvetili akciji (dobrovoljnog davanja krvi), ta akcija je bila mnogo važnija od samog slogana. Što se slogana tiče, pogledao sam registar patenata i nisam video da je Zvezda patentirala taj slogan", rekao je Đukić.Trener Partizana je potom naveo da ne želi da bude deo cirkusa, deo "Zadruge" i "Velikog brata"."Od svega pravimo 'Zadrugu' i 'Velikog brata', nije bitno kako ko igra, bitno je ko je s kim spavao... Verujte mi, pre 20 godina, imao sam mnogo prijatelja među novinarima, danas nemam nijednog. Napravio sam distancu. Kad sam ja bio igrač, to je bilo divno vreme, novinari su hteli da izvuku pozitivne vrednosti iz mene, a danas hoće da izvuku najlošije iz mene. Danas novinarstvo ide u nekom smeru u kojem ja ne želim da učestvujem, izolovao sam se totalno, dođem na konferenciju za štampu zato što moram, zato što mi je to obaveza", rekao je trener Partizana.Utakmica se igra sutra od 21.05.