Milojević: Ne zanimaju me kalkulacije, idemo na pobedu protiv BATE Borisova

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da ga ne opterećuje to što njegovi fudbaleri pobedom protiv BATE Borisova mogu da se plasiraju u narednu fazu Lige Evropa i da će ići na pobedu kao i u svakoj utakmici."To su kalkulacije, ne razmišljamo u tom pravcu. Od početka sezone igramo da pobedimo u svakoj utakmici, tako će biti i u četvrtak. Ima još dve utakmice i posle njih ćemo podvući crtu i videti šta smo uradili. Uradićemo sve što je do nas kao što smo i do sad", rekao je Milojević na konferenciji za novinare u Belorusiji.Zvezda će u četvrtak od 19 časova gostovati ekipi BATE Borisov u petom kolu Grupe H Lige Evropa.Milojević je u šaljivom tonu upitan da li će u četvrtak oko 21 sat za njegovu ekipu "početi proleće", iako kalendarski još nije došla ni zima, što ga je nasmejalo."Stalno tražim od javnosti i igrača da ne gledaju stvari na takav način, već da se apsolutno pripreme. Ne treba da imaju opterećenje. Imaju dosta samopouzdanja i treba da izađu i uživaju u igri. Igraćemo sa izuzetno dobrim, pravim protivnikom", rekao je trener Zvezde.Po njegovim rečima, BATE je iskusna ekipa kojoj mnogo znači da nastvi takmičenje u Ligi Evropa."Mi smo se pojavili posle mnogo godina i izuzetno sam ponosan jer smo u jakoj grupi. Arsenal je bio favorit pre početka, što se i pokazalo, a ostale tri ekipe se bore za drugo mesto. Učinićemo sve, kao i do sada, da igramo najbolje što možemo i videćemo na kraju šta smo uradili", kazao je Milojević.On je naveo da utakmica koju je BATE ubedljivo sa 5:2 izgubio od Kelna "ne odražava pravu sliku", već da je to "splet okolnosti koji se događa u fudbalu".Takođe, prednost u predstojećoj utakmici dao je ekipi BATE-a jer će beloruski klub biti domaćin. Posebno je istakao Mirka Ivanića, ali je naveo da protivnik ima "mnogo dobrih igrača", a kao "veliko oružje" naveo je "iskustvo i i kolektivni duh"."Nisam vidovnjak da bih znao šta će da odluči utakmicu. Pripremamo se za svaku i pravimo plan onoga šta hoćemo da uradimo. Protivnik radi isto to. Sitnice odlučuju u fudbalu i od svoje ekipe tražim punu koncentraciju svih 90 minuta. Može da odluči jedan aut, greška, detalj", rekao je Milojević.Beogradski klub će biti oslabljen neigranjem povređenog Nemanje Radonjića."Imam izuzetno dobre fudbalere na svim pozicijama. Izuzetno sam tužan kada se neki moj igrač povredi jer mi je bitno njihovo zdravlje. Koga nema, bez njega se mora i može. Fudbal je nepredvidiv i nema promene planova. Želim Nemanji da se što pre vrati i bude sa nama", rekao je trener crveno-belih.Konferenciji za novinare u Minsku prisustvovao je i napadač Aleksandar Pešić, koji je do sada u Ligi Evropa bio zamena, a Milojević je izbegao pitanje da li će u napadu biti promena uz reči: "možda hoće, a možda i neće".Aleksandar Pešić rekao je da ne želi da potceni BATE, ali da će njegova ekipa ići na pobedu u Borisovu."Biće nam s jedne strane lakše, ali s druge i teže nego u prvoj utakmici jer će ovo biti možda i najvažnija utakmica posle Krasnodara. Daćemo maksimum, radićemo šta trener zahteva od nas i mislim da ćemo napraviti dobar rezultat. BATE je dobra ekipa, ali verujem u svoje saigrače i rezultat", rekao je Pešić.Napadač crveno-belih je rekao i da mu je nije bitno da li će biti strelac protiv BATE Borisova."Važno nam je samo da igramo kao i do sad, a da li će gol dati Boaći, ja ili neko drugi, to je nebitno. Najvažnije je da napravimo dobar rezultat", kazao je Pešić.Zvezdini fudbaleri neće trenirati u Borisovu, već u kampu Fudbalskog saveza Belorusije, u Minsku gde su i smešteni.