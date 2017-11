Novi predsednik Zimbabvea danas polaže zakletvu

Šef poslaničke grupe ZANU-PF, Lavmor Matuke rekao je za Rojters da će Mnangagva podneti zakletvu do 48 sati od Mugabeove ostavke i ostaće na mestu predsednika Zimbabvea do isteka Mugabeovog mandata, do sledećih izbora, koji se moraju održati do septembra 2018. godine. Mugabe (93) je u utorak podneo ostavku. On je, kako prenosi AP, izjavio da ostavku podnosi "odmah i dobrovoljno", kako bi imao "lagani prenos moći", nakon 37 godina...