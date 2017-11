Postekoglu odveo Australiju na SP, pa podneo ostavku

On je na konferenciji za novinare rekao da voli da trenira "ove momke", ali je odluku doneo "instiktivno, jer misli da je pravo vreme za njega, igrače i savez" da dođe do promene. - Bila je ovo teška odluka. Nije ovo kraj kakav sam predvideo. Uvek ću imati neki osećaj nezavršenog posla, ali to bi najverovatnije bio osećaj u svakoj situaciji kada bih napustio reprezentaciju - rekao je Postekoglu koji je 2013. godine preuzeo nacionalni tim...