Belgija povela u finalu Dejvis kupa protiv Francuske

Teniska reprezentacija Belgije povela je danas sa 1:0 protiv Francuske u finalu Dejvis kupa, pošto je u prvom meču David Gofan u tri seta pobedio Luku Puja.Gofan je do trijumfa došao rezultatom 7:5, 6:3 i 6:1 za 120 minuta igre.Pun samopouzdanja nakon što je prošle nedelje stigao do finala završnog ATP masters turnira u Londonu, sedmi teniser sveta sveta je igrao ofanzivan tenis i tokom celog meča imao je kontrolu. Zabeležio je 21 direktno osvojen poen i 12 "as" udaraca, a nije se suočio ni sa jednom brejk loptom.Puj je otpor Gofanu pružao do završnice prvog seta, ali je u 11. gemu na svoj servis pri đusu napravio grešku i doveo Belgijanca do brejk lopte koju je ovaj odmah iskoristio. U nastavku susreta Gofan je bez većih problema došao do trijumfa.U drugom meču finala u Lili igraju Francuz Žo-Vilfred Conga i Belgijanac Stiv Darsis.Pre početka finala Francuska je zamenila Žilijena Benetona, koji je završio na tribinama, pošto je njegov partner u dublu Nikola Mau juče "otpao" iz tima odlukom selektora Janika Noe.Očekivalo se da će za Francusku u dublu nastupati Mau i Beneto, ali je Noa odlučio da ekipu ubaci Rišara Gaskea koji će u dublu igrati sa Pjer-Ig Erberom.