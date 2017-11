Đorđević: Jedna od najdražih pobeda karijeri

Beta pre 15 minuta

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević rekao je da mu je večerašnja pobeda protiv Austrije jedna od najdražih u trenerskoj karijeri i dodao da je "odrađen dobar posao" na početku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, ali da ekipa sada treba da se koncentriše na naredni duel."Veoma, veoma bitna utakmica na reprezentaciju i veoma bitna pobeda. Ne znam koliko je bilo moguće da odigramo na ovakvom nivou. Srećan sam i ponosan što ih vodim. Ovo je jedna od najdražih pobeda u mojoj trenerskoj karijeri. Ne lažem. Bio sam nemiran, možda to nije prava reč, ali željan da dođemo do pobede, jer je ovo neki novi početak s novim ljudima", rekao je Đorđević novinarima posle utakmice.Srbija je večeras na početku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo pobedila Austriju sa 85:64."Bio je ovo jedan od najvećih izazova s kojim smo se susreli, jer se utakmica igrala u specifične situacije kojima je svima poznata. Svi su odradili odličan posao za ova tri dana. Poseban je osećaj, a najbitnija je pobeda. Možemo da igramo bolje, a sada je vreme da se odmorimo i spremimo za Gruziju", rekao je Đorđević.On je ponovio da košarkaška reprezentacija na novom početku i da se "nova kuća gradi od temelja".Selektor je kazao da je ovo bio jedan od najvećih trenerskih izazova u njegovoj karijeri, kao i da su mu u realizaciji njega pomogli Milan Mačvan, Marko Simonović, Stefan Birčević i Miroslav Raduljica koji su već dugo u sistemu nacionalne selekcije i znaju šta se očekuje od igrača.Upitan ko će od reprezentativaca ostati za duel sa Gruzijom u ponedeljak, Đorjdević je kazao da će "svi momci i dalje biti s nama", kao i da će naknadno odlučiti da li će priključiti igrače iz Crvene zvezde."Zahvaljujem se svim klubovima koji su pustili igrače, a posebno Zvezdi. Imali su juče težak meč. Na nama je da odlučimo da li vredi da ih priključimo za ovaj kratak period i uvedemo ih u trening", rekao je Đorđević.On je zahvalio publici na podršci i dodao da je reprezentacija u bilo kom sastavu zaslužila da se dvorana "Aleksandar Nikolić" ispuni do poslednjeg mesta."Samo ne zahvaljujem (Vladimiru) Štimcu. Rekao je da će uvek biti tu, a gde je sada?!", rekao je Đorjdević uz osmeh i dodao:"Šalim se, on je stvarno ljudina. Veliko mu hvala. Apsolutno je zaslužio uramljeni dres", zaključio je Đorđević.