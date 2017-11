Nerešeno posle prvog dana finala Dejvis kupa

Beta pre 2 sata

Teniska reprezentacija Francuske izjednačila je danas na 1:1 protiv Belgije u finalu Dejvis kupa, pošto je u Lilu u drugom meču Žo-Vilfred Conga pobedio Stiva Darsisa sa 6:3, 6:2, 6:1.Conga, trenutno 15. teniser sveta, do pobede je stigao posle sat i 48 minuta igre.On je u prvom setu propustio dve prilike da ranije oduzme servis protivniku, ali je to uspeo u osmom gemu i taj jedan brejk mu je bio dovoljan za prednost od 1:0 u setovima.Kako je meč odmicao tako je Conga igrao sve bolje, pa je do kraja još pet puta oduzimao servis Belgijancu ne dozvolivši mu niti jednu priliku da se vrati u duel.Bod Belgiji je ranije danas doneo David Gofan koji je bio bolji od Luke Puja sa 7:5, 6:3, 6:1.Sutra je na programu meč dublova, a u nedelju dva singla.Nakon što je izgubila prethodna tri finala, 2002, 2010. i 2014. godine, Francuska će pokušati da osvoji svoju 10. titulu u Dejvis kupu. Na drugoj strani, Belgija igra svoje drugo finale u poslednje tri godine i još čeka svoju prvu titulu u tom takmičenju.