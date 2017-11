Poslanicima Samoopredeljenja 30 dana pritvora

Beta pre 2 sata

Osnovni sud u Prištini danas je odredio pritvor do 30 dana poslanicima pokreta Samoopredeljenje Aljbinu Kurtiju, Doniki Kadaj Bujupi i Aljbuljeni Hađiu.Oni su jutros pritvoreni zbog neodazivanja na sudske pozive u predmetu u kojem su optuženi za korišćenje suzavca na sednicama Skupštine Kosova tokom 2015. i 2016. godine u suprotstavljanju razmatranju i usvajanju sporazuma o demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom i o zajednici opština sa srpskom većinom.U tom predmetu sa njima je optužen i poslanik Samoopredelenja Faton Topali, ali se on redovno odazivao na sudske pozive.Predsednik Samoopredeljenja Visar Imeri današnje akcije policije nazvao je masovnim progonom njegove stranke, koji su započele partije na vlasti."Progon je započeo kažnjavanjem naših aktivista zbog naših protesta", kazao je Imeri okupljenim novinarima nakon hapšenja njegovih stranačkih kolega.Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je povodom hapšenja poslanika Samoopredeljenja izjavio da je trebalo da se odazovu pozivima suda i dodao da su oni radili ono što su i drugi, među kojima i on, smatrali da je bilo neophodno - zaustaviti dva sporazuma koji su bili na štetu Kosova.