Zimbabve dobio novog predsednika, Mnangagva položio zakletvu

Desetine hiljada ljudi okupljenih na stadionu pozdravilo je novog predsednika uz ovacije, prenosi AP. Ceremoniji polaganja zakletve ne prisustvuje bivši predsednik Robert Mugabe, a zvaničnici vladajuće stranke tvrde da će on biti “siguran” u Zimbabveu, i da on ostaje “heroj” posle borbe za nezavisan Zimbabve. Mnangagva, koji je na tom mestu nasledio Roberta Mugabea koji je posle 37 godina podneo ostavku, biće na toj dužnosti do...