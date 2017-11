Junajted pobedio Brajton, Totenhemu samo bod protiv VBA

Beta pre 4 sata

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su danas na svom terenu Brajton sa 1:0, dok je Totenhem u Londonu igrao nerešeno 1:1 sa Vest Bromvič Albionom, u utakmicama 13. kola engleske Premijer lige.Ekipa Žozea Morinja se pred svojim navijačima na stadionu Old Traford namučila protiv Brajtona, ali je ipak na kraju uspela da dođe do pobede i makar do sutra smanji zaostatak za gradskim rivalom i liderom Premijer lige Mančester sitijem.Pobedonosni gol za Junajted postigao je Ešli Jang u 66. minutu sjajnim udarcem sa ivice šesnaesterca."Crveni đavoli" su do kraja susreta imali još nekoliko dobrih prilika, ali nisu uspeli da dođu do još nekog gola i ubedljivije pobede.Srpski reprezentativac Nemanja Matić odigrao je ceo meč za Junajted.Mančester junajted je drugi na tabeli Premijer lige sa 29 bodova, pet manje od Sitija koji sutra gostuje Hadersfildu.Vest Bromvič Albion iznenađujuće je na gostovanju protiv Totenhema prekinuo seriju od četiri uzastopna poraza u Premijer ligi i tako londonski tim dodatno udaljio od šampionske trke.Gosti su do prednosti došli u četvrtom minutu golom Hosea Rondona, da bi Totenhem tek u 73. izjednačio pogotkom Harija Kejna na asistenciju Dele Alija.Totenhem je četvrti sa 24 boda, dok je VBA 17. sa 11.Votford je na gostovanju protiv Njukasla potvrdio da je u usponu forme, pošto je ekipa Marka da Silve slavila sa 3:0. Golove u trijumfu postigli su Vil Hjuz u 19, autogol Deandre Jedlin u prvom minutu sudijske nadoknade vremena i Andre Grej u 62."Stršljenovi" su osmi sa 21 bodom, dok je Njukasl posle četvrtog uzastopnog poraza 13. sa 14.Kristal Palas je na svom terenu posle preokreta pobedio Stouk sa 2:1, a junak trijumfa bio Bakari Sako koji je gol za trijumf postigao u 93. minutu. Prethodno je Stouk poveo golom Džerdan Šaćiri u 53. doveo goste do prednosti, da bi samo tri minuta kasnije Ruben Loftus-Čik Kristal Palasu doneo izjednačenje.I pored pobede, Kristal Palas ostao je na poslednjem, 20. mestu Premijer lige sa osam bodova, dok je Stouk 15. sa 13.U utakmici između Svonsija i Bornmuta nije bilo pobednika, pošto je meč završen bez golova.