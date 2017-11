Lider PSG: Novi kiseonik u borbi za uređenu i pristojnu državu

Beta pre 49 minuta

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Saša Janković ocenio je da je taj pokret današnjomn sednica svog Predsedništva, osnivača i poverernika otvorio prozor za "novi kiseonik" u borbi za uređenu i pristojnu državu.On je novinarima, u pauzi sednice organa PSG-a, rekao i da više neće komentarisati stavove opozicionh stranaka na društvenim mrežama, šta god da napišu."Od ovog trenutka javno obećavam da više neću komentarisati bilo koga iz opozicije... bez obzira na vrstu provokacije, neću odgovarati", rekao je Janković.On je, u kontekstu predstojećih beogradskih izbora, naveo i da neće komentarisati "bilo koga iz opozicije", uz ocenu da su PSG i druge opozicione stranke na zadatku "ozdravljenja Srbije"."Srbija čeka na nas, a ne mi na Srbiju", rekao je Janković, dodavši da cilj PSG-a nije rušenje režima predsednika Aleksandra Vučića, već stvaranje pristojne i uređene države.Predednik PSG-a naglasio je i da su Vučić i njegova stranka, vladajuća Srpska napredna stranka, "samo prepreka na tom putu".Janković je potvrdio i da je ponudio svoju ostavku, ali da članovi Predsedništva, osnivači pokreta i poverenici iz cele Srbije o tome nisu želeli ni da glasaju.On je naveo i da je u prethodnoj pauzi dela skupa došlo do "očigledne greške, zabune ili loše informacije" o članovima Predsedništva PSG.Janković je objasnio da su se iz Predsedništva, iz ličnih razloga, danas povukli Aida Ćorović i Goran Marković, ali da ostaju članovi PSG-a.Prema njegovim rečima, Ćorovićeva i Marković će na drugi način nastaviti da doprinose radu PSG-a.On je naveo i da članovi predsedništrva PSG-a ostaju Jene Maglaji, koji je prisustvovao sednici, kao i Janko Baljak i Nikola Đuričko, koji su trenutno van zemlje.Janković je rekao i da će Predsedništvo PSG-a biti prošireno i da je do dosadašnjeg toka sednice stiglo četiri do pet predloga o kojiima će se glasati.On je rekao i da će, kada se budu sakupili svi predlozi, za sedam dana biti sazvana nova sednica na kojoj će biti izbrani novi članovi Predsedništva.Predsedništvo PSG trenutno broji četiri člana, a četiri mesta su upražnjena posle ostavki Dušana Teodorovića i Srđana Škora i povlačenja Ćorovićeve i Markovića.Planirano je da ta mesta budu popunjena novim članovima i da sastav Predsedništva bude proširen s predstavnicima, osnivača, Političkog saveta, poverenicima za razne delove Srbije...Osvrnuvši se na polemiku o privatnim centrima za prisluškivanje, Janković je naveo da je o tome govorio još pre desetak godina.On je rekao da i danas u Srbiji postoje firme koje se za potrebe stranaka, pojedinaca i firmi bave nelegalnim prisluškivanjima, dodavši da je pitanje za nadležne državne organe zašto to dopuštaju.