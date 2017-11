Izetbegović: Iza budalaština postoji tajni plan

„Večernje novosti“ su objavile informaciju kako Izetbegović sprovodi ilegalnu obuku paravojnih formacija koju je dosad „prošlo najmanje 9.000 mladih Bošnjaka od 18 do 35 godina, a njih 5.000 je zadužilo i uniformu i osnovnu vojnu opremu“. „Zaista, reklo bi se da je to jedna gomila gluposti, međutim, bojim se da je to netačna formulacija. Mislim da u ovom ima i te kako plana onih koji preko takvih medija plasiraju takve budalaštine“, kazao je...