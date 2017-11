Indonezija: Desetine hiljada ljudi se evakuiše zbog vulkana

"Zaista molimo ljude u kritičnoj zoni da se odmah evakuišu jer je moguća još veća erupcija", izjavio je portparol BNPB Sutopo Purvo Nugroho, prenosi Rojters. On je rekao da je do sada evakuisamo 40.000, od oko 90.000 do 100.000 stanovnika, koliko se procenjeno da se nalazi u toj zoni oko planine Agung, i naveo da se neki još nisu povukli iz zona opasnosti zbog stoke koja još nije premeštena, a neki zato što se tu osećaju bezbedno. Prema...