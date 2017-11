Potpisan komercijalni ugovor za autoput Preljina - Požega

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, preduzeće Putevi Srbije i potpredsednik kineske kompanije CCCC "China Communications Construction Company Ltd" Sun Ziu potpisali su ugovor za projektovanje i izvođenje radova na izgradnji autoputa E-763, od Preljine do Požege, u dužini od 30,9 kilometra. Mihajlović je rekla Tanjugu da bi do maja sledeće godine mogli da vidimo radnike na tom gradilištu. Ona je,...