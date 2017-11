Atlantski savet SAD: Vašington treba da poveća vojno prisustvo na Balkanu i da se zbliži sa ...

Beta pre 43 minuta

Atlantski savet SAD objavio je danas izveštaj "Balkan napred - nova američka strategija za region", u kojem se predlaže uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva u Jugoistočnoj Evropi i zalaganje za "istorijsko približavanje" sa Srbijom.U izveštaju instituta iz Vašingtona se takođe predlaže obnavljanje reputacije SAD kao "iskrenog posrednika", kao i oslanjanje na preduzetnike i mlade u regionu.Uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva pokazalo bi da su SAD trajno opredeljene za bezbednost regiona i dugoročno učvrstilo sposobnost SAD da utiču na razvoj događaja, navodi se u izveštaju.Kada je reč o istorijskom približavanju sa Srbijom, strogo uzevši, to nije nov pristup već snažniji pokušaj u svetlu obnovljenog angažovanja u regionu, navodi Atlantski savet.Beograd može i treba da bude blizak partner i saveznik u regionu, ali to može postati samo ako počne suštinski da se distancira od Rusije, navodi se u izveštaju i dodaje da to nije trivijalno pitanje za srpsko rukovodstvo, ali da ne treba da bude ni nešto oko čega će EU i SAD praviti kompromise.U izveštaju se predlaže i obnavljanje reputacije SAD kao iskrenog pregovarača.Okretanje glave od puzećeg autoritarizma lidera u regionu vredelo je, čini se, na kratak rok, navodi se u izveštaju i dodaje da slepo opredeljivanje za stabilnost na uštrb napretka u demokratskom razvoju praktično garantuje opstanak patalogija koje muče region.Pristupanje Crne Gore NATO prilika je da se partneru koji se rađa pomogne da ispuni obećanja o istinskim demokratskim reformama. Uspeh evropski orijentisanih reformatora u Makedoniji druga je prilika. SAD treba da nastave da preduzimaju napore da pripreme Atinu i Skoplje da postanu saveznici u budućnosti i da se pridruže EU u podsticanju Beograda i Prištine da dijalog privedu kraju.

U izveštaju se navodi da jačanje vojnog prisustva SAD u regionu, približavanje SAD i Srbije i obnavljanje reputacije SAD neće pomoći ako se dugoročno ne reše ekonomski problemi mladih.



SAD moraju zajedno s evropskim partnerima stvoriti ekonomske mogućnosti za ljude u regionu koji nisu deo političkih struktura, navodi Atlantski savez.



U izveštaju se navodi da treba pomoći infrastukturne projekte za međusobno povezivanje zemalja regiona i za povezivanje s Evropom, smanjiti prepreke regionalnoj trgovini i podstaći investicije u digitalnoj oblasti i u novu generaciju preduzetnika što bi moglo da otvori potencijale, kao i da donese smisao pripadnosti svetu.